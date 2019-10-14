Калифорния в очередной раз подтвердила репутацию «зеленого» штата, введя ряд мер по охране диких и домашних животных.

Законопроект AB 44, предложенный демократом из Глендейла Лорой Фридман и подписанный на прошлой неделе губернатором Гэвином Ньюсомом, полностью запрещает производство и оборот новых изделий из натурального меха — будь то одежда, обувь или даже брелок для ключей. Исключение делается только для чучел, для животных, законным образом добытых на охоте, и для предметов религиозного назначения.

Билль SB 313 (сенатор Бен Уэсо) запрещает показ в цирках медведей, тигров, слонов, обезьян и других диких животных.

AB 1254 (член Ассамблеи Сидни Камлагер-Дав) на ближайшие 5 лет запрещает охоту на рыжую рысь. К 2025 году природоохранные агентства штата должны разработать план по сохранению этого вида животных и начать выдачу ограниченного количества лицензий на их добычу.

AB 1260 (член Ассамблеи Брайан Майеншайн) дополняет список животных, чьи шкуры и другие части тел запрещены ко ввозу в Калифорнию. Теперь в этот список войдут бегемот, кайман и несколько видов ящериц, в том числе игуана.

AB 128 (член Ассамблеи Тодд Глориа) защищает домашних животных, а именно лошадей. Покупатели, приобретающие лошадей на аукционах, теперь будут подписывать обязательство соблюдать законы Калифорнии, запрещающие продажу этих животных на мясо.