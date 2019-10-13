В прошлую субботу губернатор Гэвин Ньюсом подписал серию законопроектов, объединенных темой «Калифорния для всех». Эти законодательные акты призваны бороться с неравенством и дискриминацией, от которых страдают школьники штата.

К примеру, билль SB 265 запрещает установившуюся в некоторых школах практику подавать учащимся из малоимущих семей «альтернативные» бесплатные завтраки, из-за которых они нередко становятся предметом насмешек одноклассников.

Билль AB 982 обязывает преподавателей по запросу родителей давать домашние задания ученикам, отстраненным от занятий на два дня и дольше, чтобы они не отставали от остального класса. Как показывает статистика, учащиеся-афроамериканцы в государственных школах Калифорнии в несколько раз чаще своих сверстников отстраняются от уроков.

Другие законопроекты, одобренные губернатором, касаются учащихся с нарушениями зрения, приемных детей и подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Создание “Калифорнии для всех” означает, что школы должны быть инклюзивными и принимать всех детей. Данные законопроекты помогают нам приблизиться к этой цели», – сказал губернатор Ньюсом.