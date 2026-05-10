В нескольких городах США в дни празднования годовщины Победы во Второй мировой войне состоялись шествия «Бессмертного полка», которые сопровождались протестами со стороны представителей украинской, а также части российской и американской общественности. Одни из наиболее заметных мероприятий прошли в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В столице США акция «Бессмертный полк» состоялась в центре города. Участники собрались в районе сквера Фаррагут (Farragut Square), после чего колонна проследовала к Мемориалу Второй мировой войны. Участники шествия несли портреты родственников — участников войны, советскую символику, а также георгиевские ленты. В рамках мероприятия были организованы памятные акции, возложение цветов и концерт.

Перед началом шествия организаторы также провели акцию «Георгиевская ленточка». По заявлениям организаторов, в мероприятии приняли участие представители русскоязычной общины, потомки ветеранов и жители США, желающие почтить память погибших в годы войны.

Были возложены венки и цветы к мемориалам в США, посвящённым подвигу советского народа и Красной армии во Второй мировой войне, включая памятные места на Аляске, в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и Вашингтоне, округ Колумбия. В церемониях участвовали представители российской диаспоры, которые также провели автопробеги, встречи с ветеранами и памятные мероприятия в нескольких штатах. Во Флориде была открыта тематическая выставка, посвящённая военным годам и советской прессе периода 1941–1945 годов, сообщает МИД РФ.

Одновременно с этим в центре Вашингтона прошли протесты. Их участники, среди которых были представители украинской диаспоры, американские активисты и противники российской политики, выступили против проведения акции, считая её политизированной на фоне продолжающейся войны в Украине. Протестующие собрались вдоль маршрута шествия, использовали плакаты, украинские флаги и звукоусиливающую аппаратуру, а часть демонстрантов сопровождала колонну на расстоянии.

Похожие события произошли и в Нью-Йорке, в частности в районе Брайтон-Бич, где ежегодно проходят массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы. Там также состоялось шествие «Бессмертного полка», собравшее представителей русскоязычной общины. В социальных сетях появились многочисленные видеозаписи и комментарии участников, часть которых носила эмоциональный и политический характер.

“Хорошо сегодня погудели на Брайтоне. И ни одного дрона Зеленского над головой! Испугался нас”, – написал в Facebook активист Нухим Фельдишевич, указавший в своём профиле, что является основателем ассоциации «Рептилоиды среди нас воруют наши голоса за Трампа».

Как сообщал «Славянский Сакраменто», подобные акции уже вызывали споры в предыдущие годы. В 2025 году шествие в Вашингтоне сопровождалось протестами со стороны украинской и части российской диаспоры, а в 2026 году дискуссии вокруг формата проведения мероприятий усилились на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости.

Власти американских городов, где проходили мероприятия, традиционно призывали участников всех акций соблюдать общественный порядок и избегать столкновений. Существенных инцидентов во время шествий и протестов официально не сообщалось.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился не наносить удары по территории Красной площади в Москве во время проведения парада 9 мая.

Ранее Трамп заявил о трёхдневном перемирии между Россией и Украиной, а после заявлений Владимира Зеленского о том, что парад 9 мая в Москве без техники свидетельствует о слабости России, МИД России рекомендовал иностранным гражданам покинуть Киев.