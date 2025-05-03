В Вашингтоне прошло шествие Бессмертного полка в честь героев Великой Отечественной войны

Сегодня, 3 мая, в столице США состоялось торжественное шествие Бессмертного полка, посвящённое памяти героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Участники мероприятия — представители русскоязычной диаспоры из штатов Вирджиния, Мэриленд, Флорида, Нью-Йорк, а также города Вашингтон — “выразили благодарность и уважение подвигу своих предков”, сообщает МИД РФ.

К шествию присоединились представители Посольства Российской Федерации в США. В рамках памятной церемонии участники возложили цветы к надписи «Мурманск» и к барельефу «Встреча на Эльбе», символизирующим союзническое сотрудничество в годы войны.

“Особую атмосферу мероприятию придал американский оркестр, исполнивший композиции, посвящённые 80-летию Великой Победы. Среди них прозвучали «Марш Славянки», «Катюша» и «День Победы», ставшие символами памяти и героизма”, – сообщил сотрудник посольства РФ в США.

По мнению российских диппредставителей, “мероприятие стало важным напоминанием о том, как важно сохранять историческую память и передавать её будущим поколениям”.