Калифорния запустила первую в стране программу бесплатных подгузников для новорождённых

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о запуске программы Golden State Start, в рамках которой все новорождённые в штате будут получать 400 бесплатных подгузников при выписке из роддома.

Инициатива реализуется в партнёрстве с некоммерческой организацией Baby2Baby и начнётся летом 2026 года в участвующих больницах по всему штату. На первом этапе программа будет сосредоточена на медицинских учреждениях, где обслуживается наибольшее число семей с низким доходом, включая получателей Medi-Cal.

По словам администрации штата, цель программы — снизить финансовую нагрузку на семьи в первые дни после рождения ребёнка и обеспечить базовые потребности новорождённых с момента выписки из больницы. Власти также рассматривают дополнительные меры по снижению стоимости подгузников в рамках более широкой стратегии доступности жизни в Калифорнии.

В рамках программы больницы будут выдавать наборы подгузников непосредственно при выписке. В дальнейшем планируется расширение проекта на большее число медицинских учреждений и родильных центров по всему штату.

Администрация подчёркивает, что программа является частью более широкой политики поддержки семей, включающей бесплатное школьное питание, доступное дошкольное образование и расширение программ ухода за детьми.