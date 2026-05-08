Президент Украины Владимир Зеленский распорядился не наносить удары по территории Красной площади в Москве во время проведения парада 9 мая.

Согласно указу президента Украины, принятому с учётом «гуманитарных соображений» и итогов переговоров с американской стороной 8 мая 2026 года, украинским военным предписано исключить район Красной площади из планов применения вооружений на время проведения мероприятия.

В документе указано, что в период с 10:00 по киевскому времени 9 мая 2026 года территория Красной площади должна быть выведена из зоны возможных военных действий. Также приводятся географические координаты объекта.

В указе отмечается, что данное решение вступает в силу с момента подписания.

Ранее Трамп заявил о трёхдневном перемирии между Россией и Украиной, а после заявлений Владимира Зеленского о том, что парад 9 мая в Москве без техники свидетельствует о слабости России, МИД России рекомендовал иностранным гражданам покинуть Киев.