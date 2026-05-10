Владимир Путин заявил, что, по его мнению, конфликт в Украине приближается к завершению. Соответствующее заявление российский лидер сделал 9 мая во время общения с журналистами после мероприятий, посвящённых Дню Победы в Москве.

«Я думаю, что дело идёт к завершению», — сказал Путин, комментируя ситуацию вокруг войны в Украине. При этом он не уточнил возможные сроки окончания конфликта и конкретные параметры урегулирования.

По словам президента России, Москва остаётся открытой к переговорам, однако встреча с Владимиром Зеленским, по его мнению, возможна лишь на финальном этапе — для подписания уже подготовленного мирного соглашения. Путин также допустил проведение такой встречи в третьей стране, а не только в Москве.

Заявление прозвучало на фоне обсуждений возможного прекращения огня и дипломатических усилий по урегулированию войны. Ранее администрация президента США Дональда Трампа сообщала о поддержке краткосрочного перемирия, приуроченного к празднованию 9 Мая. Однако в Кремле подчёркивают, что полноценное мирное соглашение остаётся сложной задачей, а переговорный процесс фактически находится в паузе.

Парад Победы в этом году состоялся в Москве в ограниченном формате, что в Кремле объяснили текущей оперативной обстановкой и террористическими рисками.