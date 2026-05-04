Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запланированный Россией парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники — по его словам, из-за нехватки ресурсов и опасений возможных атак беспилотников над Красной площадью.

«Если это произойдет, это будет впервые за многие годы. Они не могут позволить себе использовать военную технику и опасаются дронов», — отметил Зеленский, выступая в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества с участием лидеров ЕС и европейских стран. По его оценке, такая ситуация «показательна» и свидетельствует о текущей слабости России.

В ходе встречи основное внимание было уделено усилению противовоздушной обороны Украины, включая наращивание производства европейских систем и ракет, развитие программы PURL и создание собственных антибаллистических возможностей Европы. Зеленский отдельно поблагодарил Канаду за дополнительный вклад: Марк Карни объявил о выделении еще 200 миллионов долларов. В свою очередь, Марк Рютте подтвердил продолжение поставок антибаллистических ракет в рамках ранее достигнутых договоренностей.

По словам украинского президента, участники также обсудили дипломатические усилия, включая паузу в переговорах на фоне ситуации вокруг Ирана, а также возможные пути активизации диалога с участием США и роль Европы. Отдельное внимание было уделено обстановке на фронте: Зеленский подчеркнул, что партнеры отмечают укрепление позиций Украины, и поблагодарил украинских военных.

Кроме того, обсуждалась защита энергетической инфраструктуры. Киев рассчитывает на европейский пакет поддержки в размере 90 млрд евро и подчеркивает необходимость скорейшего поступления средств для подготовки к зиме.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к перемирию на период празднования Дня Победы и подтвердил приоритет переговоров.

В Кремле, однако, объяснили возможное отсутствие техники соображениями безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что формат мероприятия может быть сокращен из-за текущей оперативной обстановки и террористических рисков. По его словам, парад состоится, но пройдет в более ограниченном виде, отметив также, что в этом году дата не является юбилейной, в отличие от предыдущего года.