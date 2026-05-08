Дональд Трамп заявил о согласованном трёхдневном перемирии между Россией и Украиной

Президент Дональд Трамп сообщил о достижении договорённости о временном прекращении огня между Россией и Украиной. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая:

“Я рад объявить, что в войне между Россией и Украиной будет ТРЁХДНЕВНОЕ ПЕРЕМИРИЕ (9, 10 и 11 мая). Празднование в России связано с Днём Победы, но, аналогично, и в Украине, поскольку она также сыграла большую роль во Второй мировой войне”.

Трамп заявил, что в этот период предполагается приостановка боевых действий, а также обмен пленными — по 1000 человек с каждой стороны. Он отметил, что инициатива была выдвинута им лично и, по его утверждению, получила поддержку президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

В заявлении подчёркивается, что цель договорённости — продвижение к возможному завершению войны и снижению уровня насилия. Переговоры о дальнейшем урегулировании, как утверждается, продолжаются.

“Надеюсь, это станет началом конца очень долгой, кровопролитной и тяжёлой войны. Переговоры о прекращении этого масштабного конфликта, крупнейшего со времён Второй мировой войны, продолжаются, и мы с каждым днём становимся всё ближе к решению”, – заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что после заявлений Владимира Зеленского о том, что парад 9 мая в Москве без техники свидетельствует о слабости России, МИД России рекомендовал иностранным гражданам покинуть Киев.