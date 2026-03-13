Власти США расширили расследование смертельной аварии в Индиане с участием водителя-нелегала из Кыргызстана

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил о новых результатах расследования смертельной аварии в штате Индиана, где грузовик, управляемый нелегальным водителем, столкнулся с микроавтобусом, в результате чего погибли четыре человека из общины амишей.

По данным Федерального управления безопасности автотранспортных перевозок США (FMCSA), следствие установило связь ещё четырёх транспортных компаний с этим ДТП. Все они были выведены из эксплуатации: KG Line Group Inc., Tutash Express 1 LLC, RPM Hauling и Valcins Trucking LLC.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» у секретаря штата Иллинойс, владельцем KG Line Group Inc является Мирланбек Мурзапазылов, зарегистрированный в Иллинойсе. Компания Tutash Express 1 LLC принадлежит некому Султану Д. Мусаеву.

По словам Даффи, следователи выявили сеть так называемых «компаний-хамелеонов», которые меняют названия и регистрационные номера в Министерстве транспорта, чтобы скрываться от контроля правоохранительных органов.

Авария произошла 3 февраля в Индиане. По данным следствия, водитель грузовика Бекжан Бейшекеев, уроженец Кыргызстана, выехал на встречную полосу и на высокой скорости врезался в фургон, где находились до 15 человек. Погибли четверо американцев: Генри Айкер, Менно Айкер, Пол Айкер и Симон Жиро.

Согласно информации Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), Бейшекеев въехал в США через приложение CBP One и получил коммерческие водительские права в Пенсильвании. После аварии его задержала полиция, и сейчас он находится под стражей ICE в Форт‑Уэйне, ожидая иммиграционных процедур.

Следствие также проверяет транспортные компании, связанные с перевозчиком AJ Partners, а также школу подготовки водителей Aydana Inc. / U.S. CDL, где водитель прошёл обучение перед получением лицензии.

Параллельно FMCSA проводит масштабную операцию Operation SafeDRIVE. За первые три дня инспекций в 26 штатах и округе Колумбия проверили более 8 тысяч грузовиков. Почти 2 тысячи водителей и транспортных средств были признаны несоответствующими требованиям и выведены из эксплуатации. Среди нарушений — недостаточное знание английского языка, управление в состоянии опьянения и незаконное пребывание в стране.

Ранее сообщалось об арестах десятков дальнобойщиков — выходцев из стран СНГ, а также о закрытии школ для водителей из-за подозрений в коррупции. Кроме того, после распоряжения Дональда Трампа на дорогах США начали проверять знание английского языка у водителей.

