В Орегоне закрыли славянскую автошколу для дальнобойщиков после разоблачения схемы с выдачей прав

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Власти штата Орегон приостановили лицензию автошколы для дальнобойщиков Skyline CDL School в Хиллсборо после того, как стало известно о масштабной схеме мошенничества, связанной с выдачей водительских удостоверений в соседнем штате Вашингтон.

Как сообщили журналисты The Oregonian, в Вашингтоне школа Skyline подозревается в продаже прав на вождение большегрузов без фактических экзаменов. Студенты, зачастую не проходившие необходимую подготовку, получали водительские удостоверения за деньги. Часть “выпускников” позже перевела свои лицензии в Орегон либо другие штаты.

Следствие выявило, что в школе работали неквалифицированные инструкторы, игнорировались требования к знанию английского языка, а за экзамены якобы передавались наличные экзаменатору Джейсону Ходсону. Его контракт с властями Вашингтона был расторгнут, а сама школа лишилась лицензии в марте 2025 года.

Комиссия по координации высшего образования штата Орегон (HECC) отстранила владельцев школы в Хиллсборо — Павла Терпая и Виталия Великого, указав на их участие в аналогичной схеме в Вашингтоне. 13 мая HECC официально остановила действие лицензии Skyline CDL School в Орегоне. Теперь школа не имеет права рекламироваться, набирать или обучать новых студентов, но может завершить обучение уже зачисленных до 23 мая.

Отметим, что обучение в школе велось на русском, украинском, испанском, турецком и английском языках.

В DMV Орегона заявили, что все оставшиеся студенты Skyline обязаны проходить экзамен исключительно через госэкзаменаторов. Некоторым ранее лицензированным водителям предстоит пересдача — иначе они лишатся прав.

Представители комиссии сообщили, что получили заявку на смену собственника автошколы, однако детали пока не разглашаются. Возможное повторное открытие будет зависеть от итогов расследования.

Требуют федерального расследования

Три национальные организации — Truck Safety Coalition, CRASH и Parents Against Tired Truckers — обратились в Министерство транспорта США с требованием провести федеральное расследование в отношении Skyline CDL School и экзаменатора Джейсона Ходсона. В обращении отмечается, что за 18 месяцев могли быть незаконно выданы более 800 водительских удостоверений.

“Количество смертей в ДТП с участием грузовиков неприемлемо высоко: за последний год погибло почти 5 500 человек, более 150 000 получили травмы. С 2009 года число погибших выросло на 62%. Водители, прошедшие мошенническую подготовку, не должны находиться на дорогах”, — говорится в письме.

Авария с участием гражданина Украины в Алабаме

Ранее в Томасвилле (штат Алабама) произошла смертельная авария с участием грузовика, в результате которой погибли два человека. 45-летний Андрей Дмитерко, гражданин Украины, проживающий в Филадельфии по рабочей визе, врезался в четыре автомобиля, остановившихся на светофоре. Он арестован и обвиняется в непредумышленном убийстве.

Грузовик принадлежит компании 4 US Transportation Company из Чикаго. Власти изъяли “чёрный ящик” автомобиля, чтобы установить скорость и другие параметры движения. Начата проверка деятельности перевозчика.

Напомним, что всего несколько дней назад Дональд Трамп подписал указ об ужесточении требований к знанию английского языка для водителей коммерческого транспорта.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com



