Буквально через несколько дней Соединённые Штаты примут у себя крупнейшее спортивное событие в истории. Ожидается, что Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 года, который пройдёт на территории США, Мексики и Канады, привлечёт миллионы иностранных гостей, потребует усиленных мер безопасности, спровоцирует колоссальную экономическую активность и прикуёт пристальное внимание всего мира к одиннадцати американским городам-организаторам, включая Лос-Анджелес, Хьюстон, Майами, Сиэтл, Атланту, а также регион Нью-Йорк — Нью-Джерси.

Но готовы ли США принять весь мир? По мере приближения стартового свистка журналисты и общественные организации задаются насущными вопросами: будут ли визовые системы и пограничная политика способствовать международным поездкам? Как города-организаторы смогут соблюсти баланс между требованиями безопасности и гражданскими свободами? Какие гарантии защиты предусмотрены для работников, задействованных на стадионах, в сфере гостеприимства, на транспорте и в туристическом секторе? И какое влияние этот турнир окажет на сообщества иммигрантов?

На еженедельном брифинге ACoM 29 мая, посвящённом возможностям, вызовам и нерешённым вопросам, связанным с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2026 года, приглашённые спикеры рассказали, на что следует обратить особое внимание представителям этнических и местных СМИ с началом турнира.

“Одним из крупнейших рисков является то, что спорт может быть использован администрацией Трампа как политический инструмент”.

“Прежде всего, отправной точкой разговора о правах человека должны стать катастрофы, связанные с чемпионатами мира 2018 года в России и 2022 года в Катаре. Именно с этого следует начинать. Этот чемпионат мира должен был стать крупнейшим и наиболее инклюзивным турниром в истории. Но ещё важнее то, что он должен был стать первым чемпионатом мира, проводимым в рамках официальной системы защиты прав человека. Такая система появилась именно потому, что предыдущие турниры сопровождались серьёзными нарушениями прав человека”, — сказала Минки Уорден, директор по глобальным инициативам организации Human Rights Watch.

“Когда мы говорим о Катаре, речь идёт о тысячах смертей трудовых мигрантов, которых можно было предотвратить. Эти люди строили стадионы, инфраструктуру и гостиницы. Такова наша отправная точка. Начиная с 2018 года, это первый чемпионат мира, который формально регулируется рамочной системой по правам человека. Соблюдение прав человека было включено в требования к странам-кандидатам. Была даже разработана стратегия по правам человека — красивый, но по сути бессодержательный документ. Я сосредоточусь на ситуации в Соединённых Штатах, хотя хочу отметить, что Human Rights Watch подготовила специальное руководство для журналистов по освещению чемпионата мира. Это книга объёмом 79 страниц, посвящённая США, Канаде и Мексике. В ней, например, рассматривается проблема исчезнувших людей в Мексике в контексте турнира”, — пояснила она.

“Из 104 матчей турнира 78 пройдут в Соединённых Штатах. Чтобы представить масштаб, можно сказать, что это как проведение 78 Супербоулов. Такого масштаба мы ещё не видели. Отчасти потому, что теперь в чемпионате участвуют 48 команд вместо 32, как это было в Катаре или России. По моему мнению, ещё одна серьёзная проблема заключается в том, что тенденции в области прав человека в США уже негативны и могут стать ещё хуже. Сегодня я затрону три темы: жёсткие иммиграционные меры в США; отсутствие достаточной защиты ЛГБТ-сообщества; а моя коллега Кэтрин Лаокенте расскажет о проблеме защиты детей”, — отметила Уорден.

“Одним из крупнейших рисков является то, что спорт может быть использован администрацией Трампа как политический инструмент. На обложке нашего доклада изображена так называемая «Премия мира FIFA». Некоторые журналисты помнят, что это была фактически форма коррупции. Никакой прозрачной процедуры не существовало: не было ни жюри, ни списка кандидатов. Джанни Инфантино просто вручил эту награду Дональду Трампу, стремясь заручиться его благосклонностью. Опасность подобных жестов заключается в том, что они демонстрируют: FIFA не собирается соблюдать собственные стандарты в области прав человека. Именно это мы и наблюдаем”, — напомнила Уорден.

Она рассказала, что с момента присуждения турнира в 2018 году ситуация с правами человека и иммиграционной политикой изменилась кардинально: действуют визовые запреты, затрагивающие десятки стран, включая участников чемпионата мира — Сенегал, Кот-д’Ивуар, Гаити и Иран.

“Эти ограничения означают, что турнир уже не может считаться по-настоящему мировым чемпионатом”, — подчеркнула Уорден. “Кроме того, существуют риски для работников, иммигрантов и местных сообществ принимающих городов. Одним из предложений Human Rights Watch, поддержанным коалициями Sport and Rights Alliance и Dignity 2026, стало требование объявить так называемое «перемирие с ICE». Эта идея основана на концепции олимпийского перемирия и предполагает, что на время проведения турнира ICE не должна проводить рейды, аресты и разлучать семьи… Хочу отметить, что члены Конгресса уже призывали к приостановке деятельности ICE на время турнира. Среди них конгрессвумен Нелли По из Нью-Джерси, округ которой включает стадион MetLife.”

“При этом привлекательность чемпионата огромна, особенно для иммигрантских семей, которые хотят поддержать свою команду; некоторые даже заявляют, что им всё равно, депортируют их или нет.”

“Мы оказываем давление на FIFA, чтобы организация использовала своё влияние в Белом доме и в специальной президентской рабочей группе по подготовке чемпионата мира. Есть некоторые признаки того, что FIFA действительно подняла этот вопрос”, — подчеркнула Уорден.

“Чемпионат мира может оказаться определён отсутствием защиты детей”

“Наша команда в Human Rights Watch уже много лет документирует угрозы правам детей и риски для иммигрантских сообществ в контексте крупных спортивных мероприятий, особенно чемпионатов мира. Мы обеспокоены тем, что предстоящий турнир может запомниться отсутствием полноценной системы защиты детей”, — заявила Кэтрин Ла Пуэнте, старший координатор по правам детей организации Human Rights Watch. “На протяжении последнего года Human Rights Watch вместе с другими правозащитными организациями призывала FIFA принять всеобъемлющую политику по защите детей. Такая политика должна гарантировать безопасность детей, которые будут связаны с проведением турнира, посещать матчи или иным образом участвовать в мероприятиях чемпионата.”

Среди рисков, возникающих во время подобных спортивных событий, Ла Пуэнте назвала торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию, детский труд, принудительное разлучение семей, перемещение и выселение детей.

“Лишь несколько недель назад FIFA начала предпринимать шаги по разработке соответствующих документов и системы защиты детей. Это позитивный сигнал, но мы опасаемся, что для нынешнего чемпионата мира уже слишком поздно. До начала турнира остаются считанные недели, и времени для полноценного внедрения этих механизмов практически нет… Также остаются вопросы о доступности механизмов подачи жалоб. Неясно, будут ли дети и их семьи вообще знать о существовании таких механизмов. Также нас беспокоит способность FIFA обеспечить реальную помощь пострадавшим в случае нарушений”, — она выразила своё беспокойство.

Ла Пуэнте рассказала о случае, который Human Rights Watch задокументировала несколько месяцев назад: отец двух детей, просивший убежища в США, привёл своих сыновей — десяти и четырнадцати лет — на финал клубного чемпионата мира прошлым летом. Перед началом матча семья находилась на парковке возле стадиона MetLife в Нью-Джерси. Отец запустил любительский дрон, чтобы сделать семейную фотографию. В этот момент сотрудники ICE арестовали его прямо на глазах у детей. Дети плакали и кричали, наблюдая, как отца увозят. Мужчина был помещён в центр содержания Delaney Hall в Ньюарке. Позже Human Rights Watch выяснила, что он провёл там три месяца, после чего был депортирован в страну происхождения, где ему вновь угрожали те самые люди, от которых он ранее бежал.

“Этот случай ярко демонстрирует угрозы не только для детей, но и для иммигрантских сообществ в целом”, — подчеркнула Ла Пуэнте.

Она также рассказала, что, по данным Deportation Data Project, которые проанализировала Human Rights Watch, с января 2025 года более 167 тысяч человек были арестованы в одиннадцати американских городах, принимающих чемпионат мира. Особенно высокие показатели зафиксированы в Майами, Далласе и Хьюстоне.

Угроза свободе слова во время чемпионата

“Сегодня гражданское общество в США и во всём мире старается быть на правильной стороне истории, защищая разнообразные сообщества. NAACP — одна из старейших организаций по защите гражданских и человеческих прав в США. Нам 117 лет, и мы работаем более чем в 2600 местных сообществах”, — сказал Джамал Уоткинс, старший вице-президент по стратегии и развитию NAACP. “Представьте себе: до десяти миллионов посетителей могут приехать в США на крупнейшее спортивное событие в истории!”

Однако он считает, что этот турнир проходит на фоне серьёзнейших проблем: трудовые права, безопасность, иммиграция, общественное здравоохранение и рост расходов.

“Нас особенно тревожат угрозы свободе слова как для обычных граждан, так и для журналистов. Также вызывают беспокойство потенциальные проблемы с поездками и иммиграционным контролем, нарушения прав человека и ситуация, когда прибыль ставится выше интересов людей”, — отметил он.

По словам Уоткинса, NAACP сосредоточила свою деятельность на трёх ключевых направлениях: инклюзивность и защита — необходимо создать стандарты расового равенства, чтобы турнир был безопасным и открытым для игроков, журналистов, болельщиков и местных жителей; права работников — опыт прошлых турниров показывает, что без надлежащей защиты трудовых прав неизбежны злоупотребления в отношении тех, кто готовит объекты, обслуживает инфраструктуру и работает во время соревнований; право на защиту и возмещение ущерба — должны существовать реальные механизмы обращения за помощью в случае нарушения прав человека.

Уоткинс напомнил, что NAACP вместе с партнёрами выпустила специальное предупреждение для болельщиков, игроков, журналистов и других гостей чемпионата мира. В документе говорится о риске серьёзных нарушений прав человека, особенно с учётом участия ICE в обеспечении безопасности турнира. По его словам, власти США и представители FIFA постоянно говорят о рисках экстремистских атак и массовых беспорядков. Однако подобная риторика может служить оправданием для беспрецедентной милитаризации и усиления контроля.

Кроме этого, Уоткинс также отметил нехватку финансирования в принимающих городах, опасения ФБР относительно кибератак, дронов и нападений одиночек и вероятность расширения федерального присутствия, хотя представители ICE заявляют, что не планируют массовых рейдов и будут сосредоточены только на серьёзных правонарушениях, правозащитники относятся к этим заявлениям скептически.

Он также отметил, что Германия и Великобритания уже рекомендовали своим гражданам осторожнее относиться к поездкам в США. Профсоюзы игроков требуют гарантий того, что сотрудники ICE не будут преследовать болельщиков и работников стадионов.

Взгляд с точки зрения миграционной политики

“Чемпионат мира изначально задумывался как символ единства трёх стран — США, Канады и Мексики. Однако политический контекст существенно изменился. Сегодня между странами существуют серьёзные разногласия по вопросам торговли, безопасности и миграции”, — заявил Ариэль Руис Сото, старший аналитик Migration Policy Institute.

Сото отметил, что особое значение имеют введённые ограничения на въезд, которые затрагивают 39 стран, включая Иран, Гаити, Кот-д’Ивуар и Сенегал — болельщики из этих стран не смогут получить визы, если не оформили их до введения запретов. Большинство затронутых государств находятся в Африке и Азии.

“Администрация Трампа объявила о возможности введения залога в размере до 15 тысяч долларов для некоторых иностранных посетителей в качестве гарантии их выезда из страны после окончания поездки. Это ещё больше усложняет возможность посещения турнира”, — отметил Сото, который также подчеркнул, что, согласно имеющейся информации, администрация Трампа заявила об отсутствии планов по проведению иммиграционных операций непосредственно на стадионах.

Он напомнил, что аналогичные опасения существовали и перед Супербоулом, но массовых арестов тогда не произошло. Однако остаётся вопрос о том, что будет происходить в городах-хозяевах турнира и в фан-зонах за пределами стадионов.

В завершение дискуссии Минки Уорден сказала, что, по мнению Human Rights Watch, невозможно провести успешное мегасобытие на фоне столь серьёзных нарушений прав человека. “Этот чемпионат уже нельзя назвать чемпионатом мира для всего мира. Визовые ограничения и жёсткая иммиграционная политика означают, что многие люди не смогут участвовать в турнире так, как должны были бы. Это одновременно и упущенная возможность, и нарушение собственных обязательств FIFA в сфере прав человека.”

Ариэль Руис Сото напомнил, что похожие опасения существовали и перед Супербоулом, но многие из них не реализовались.

“Сообщества должны знать свои права и быть информированными. Лично я считаю маловероятным проведение масштабных депортационных операций непосредственно на стадионах. Во-первых, администрация Трампа заявила, что не планирует этого делать. Во-вторых, чемпионат мира является самым просматриваемым спортивным событием в мире, и подобные действия вызвали бы крайне негативную международную реакцию. Вопрос заключается в том, насколько далеко готовы зайти федеральные власти и какие меры предпримут местные и региональные власти для защиты людей. Именно за этим мы будем внимательно следить в Migration Policy Institute”, — подчеркнул он.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services