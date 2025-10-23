В Техасе сотрудники офиса шерифа округа Чемберс и агентства по борьбе с наркотиками (DEA) изъяли более 35 килограммов кокаина при остановке грузового автомобиля на трассе I-10. Задержанные в ходе операции оказались выходцами из Казахстана.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в офисе местного шерифа, детективы остановили Dodge Ram 3500 с трейлером, перевозившим два автомобиля — GMC Yukon и Jeep Wagoneer. Водитель нарушал правила движения, а регистрационный знак был закрыт полиэтиленом. За рулем находился 32-летний житель Нью-Йорка Нурсултан Муктаралиев, вместе с ним в машине был 38-летний пассажир из Пенсильвании Мухит Данибеков.

Мужчины заявили, что занимаются перевозкой автомобилей между Атлантой и Хьюстоном, однако их маршрут и объяснения вызвали подозрение у офицеров. После получения согласия на обыск на место была вызвана служебная собака по кличке Сигма, обученная обнаруживать наркотики. Собака подала сигнал, после чего в одном из автомобилей был найден тайник с 35 упаковками кокаина, общий вес которых составил около около 35 килограммов.

Оба подозреваемых были задержаны и помещены в тюрьму округа Чемберс. Им предъявлены обвинения в хранении наркотиков в особо крупном размере. Расследование продолжается при участии окружного прокурора и федеральных агентов DEA.

Между тем, на GoFundMe за помощью к общественности обращается брат одного из задержанных, Жомарт Данибеков из Казахстана. Он просит поддержать Мухита Данибекова и его коллегу Нурсултана Мухтароли, которые, по его словам, стали жертвами несправедливости. Мухит и Нурсултан — опытные водители грузовиков, честные и трудолюбивые люди, не имевшие ранее проблем с законом и никогда не использовавшие наркотики.

«В конце сентября 2025 года их остановила полиция при транспортировке автомобилей, загруженных в прицеп. В одном из автомобилей нашли 35 килограммов кокаина. Мухит и Нурсултан не знали о содержимом и выполняли свою работу», — пишет Жомарт. Сейчас залог для их освобождения установлен в размере 200 000 долларов с человека. Семьи задержанных просят о помощи в сборе средств на адвоката и залог, чтобы доказать их невиновность.

Брат отмечает, что Мухит воспитывает трех маленьких дочерей, а их мать страдает от тяжелых сердечных проблем. “Каждая помощь — будь то финансовая поддержка или распространение информации — может приблизить их к свободе и возвращению домой”, – сообщил мужчина.