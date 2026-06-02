В округе Сакраменто разыскивают пропавшую женщину с когнитивными нарушениями

Офис шерифа округа Сакраменто сообщил о розыске 26-летней Татьяны Вербовщук, которая считается пропавшей без вести и находится в группе риска.

По данным правоохранителей, Татьяна Вербовщук имеет рост около 157 см, весит примерно 84 кг, у неё каштановые волосы (предположительно собраны в хвост) и зелёные глаза. В последний раз её видели около 20:30 в районе квартала на улице Rinda Drive в округе Сакраменто.

На момент исчезновения на женщине были тёмно-синяя рубашка с белым цветочным рисунком, тёмно-зелёные легинсы и шлёпанцы.

В офисе шерифа отметили, что Татьяна считается лицом повышенного риска из-за когнитивных нарушений. Она не разговаривает и не использует никаких форм коммуникации.

Всех, кто видел Татьяну Вербовщук или располагает информацией о её местонахождении, просят незамедлительно связаться с офисом шерифа округа Сакраменто по телефону 916-874-5115.