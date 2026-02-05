В США предъявлены обвинения водителю грузовика-нелегалу из Кыргызстана по делу о гибели четырех человек в Индиане.

Как сообщила Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE), 3 февраля водитель фуры Бекжан Бейшекеев, уроженец Кыргызстана, предположительно выехал на встречную полосу и на высокой скорости столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии погибли четверо американцев: 50-летний Генри Айкер, 25-летний Менно Айкер, 19-летний Пол Айкер и 23-летний Симон Жиро. Как сообщают СМИ, некоторые из погибших принадлежали к общине амишей.

“3 февраля Бейшекеев двигался на восток по шоссе штата Индиана Route 67, когда, по предварительным данным, не затормозил перед замедлившимся впереди грузовиком. По словам полиции, он выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в фургон, в котором находилось до 15 пассажиров. В результате аварии погибли четыре человека, – сообщили в Департаменте госбезопастности.

По данным ICE, Бейшекеев въехал в США с использованием приложения CBP One и получил коммерческие водительские права (CDL) в штате Пенсильвания. Его задержали сотрудники полиции штата Индиана и в настоящее время он находится под стражей ICE в Форт-Уэйне в ожидании иммиграционных процедур. “Славянскому Сакраменто” удалось подтвердить данную информацию в ICE.

В ведомстве заявили, что, по их мнению, трагедии можно было избежать, если бы коммерческие водительские права не были выданы лицу, находившемуся в стране нелегально.

«Бекжан Бейшекеев был не только допущен в страну администрацией Байдена через приложение CBP One, но и получил коммерческие водительские права в штате Пенсильвания при губернаторе Шапиро. Эти решения привели к смертельным последствиям и гибели четырех ни в чем не повинных людей в Индиане во вторник», — заявила помощник министра внутренней безопасности Триша Маклафлин. «Крайне опасно, когда нелегальные иммигранты, которые зачастую не знают правил дорожного движения США и даже английского языка, управляют большегрузными автомобилями на американских дорогах. Губернаторы штатов-“убежищ” должны прекратить выдачу коммерческих водительских прав нелегальным иммигрантам, прежде чем погибнет еще один американец».

По словам представителей ведомства, в последние месяцы наблюдается тревожная тенденция: нелегальные иммигранты с криминальным прошлым управляют коммерческим транспортом на дорогах США, что напрямую угрожает общественной безопасности и приводит к бессмысленным человеческим жертвам.

«Нелегальный иммигрант Бейшекеев выехал на встречную полосу, трагически убив четырёх американцев. Он незаконно пересёк границу США через приложение CBP One, введённое при администрации Байдена, и получил коммерческое водительское удостоверение в Пенсильвании. Эта предсказуемая трагедия подчеркивает необходимость продолжать усилия президента по массовой депортации и прекратить политику «святилищ» в городах», — сказал представитель Белого дома.

Напомним, что в ноябре прошлого года был арестован Ахрор Бозоров — нелегальный иммигрант из Узбекистана, разыскиваемый на родине за принадлежность к террористической организации. Он также получил коммерческие водительские права в Пенсильвании.

В октябре министр Ноэм сообщала об аресте более 140 нелегальных водителей грузовиков в Индиане в ходе операции Midway Blitz.

Ранее сообщалось об арестах десятков дальнобойщиков — выходцев из стран СНГ, а также о закрытии школ для водителей из-за подозрений в коррупции. Кроме того, после распоряжения Дональда Трампа на дорогах США начали проверять знание английского языка у водителей.