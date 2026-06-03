В Калифорнии продолжается подсчёт голосов после первичных выборов, состоявшихся 2 июня. Согласно предварительным результатам, основными претендентами на выход во второй тур губернаторской гонки являются бывший министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра и республиканец Стив Хилтон.

По данным на утро 3 июня, Бесерра и Хилтон идут практически вровень, набирая около четверти голосов каждый. На третьем месте находится миллиардер и предприниматель Том Стайер, который также сохраняет шансы на выход в финальную стадию выборов по мере поступления новых результатов.

Калифорния использует систему праймериз «top-two», согласно которой два кандидата, получившие наибольшее количество голосов независимо от партийной принадлежности, проходят в ноябрьский второй тур.

Выборы 2026 года определят преемника губернатора Гэвина Ньюсома, который завершает свой второй и последний срок на посту главы штата. Победителю предстоит решать вопросы стоимости жилья, бездомности, общественной безопасности, водоснабжения и развития экономики крупнейшего штата США.

Хавьер Бесерра ранее занимал должности генерального прокурора Калифорнии и министра здравоохранения США. Стив Хилтон известен как бывший телеведущий и политический комментатор, выступающий с консервативных позиций. Том Стайер сделал ставку на вопросы экономики, климата и реформирования государственного управления.

Окончательные результаты праймериз могут стать известны лишь через несколько дней, поскольку в Калифорнии традиционно продолжается подсчёт бюллетеней, поступивших по почте и доставленных в установленные законом сроки после дня голосования.