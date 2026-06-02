В результате массированной ночной атаки по территории Украины погибли по меньшей мере 22 человека, десятки получили ранения, сообщают украинские власти и международные СМИ.

По данным BBC, удары пришлись по Киеву, Днепру и Харькову. В столице Украины, по предварительной информации, погибли не менее семи человек, в Днепре — около 16. В других регионах также фиксируются жертвы и пострадавшие.

Киев подвергся одной из наиболее интенсивных атак за последнее время: разрушены жилые здания, спасатели продолжают разбор завалов. Власти сообщают о значительном числе раненых, которое превышает 100 человек.

Днепр также оказался под массированным ударом: повреждена гражданская инфраструктура, экстренные службы работают на местах попаданий. В ряде районов города зафиксированы отключения электроэнергии.

Харьков, по сообщениям СМИ, также подвергся обстрелам в ходе комбинированной атаки.

ООН и международные организации заявили о гибели и ранениях среди гражданского населения и подчеркнули необходимость соблюдения международного гуманитарного права.

Украинские власти называют атаку одной из самых масштабных за последнее время, отмечая, что удары наносились по нескольким регионам одновременно. Спасательные работы продолжаются.