Калифорнийский дорожный патруль (CHP) начал применять правило обязательного знания английского языка для водителей коммерческих грузовиков. Как подтвердил телеканал KRON4, инспекторы уже проводят проверки языковой компетенции дальнобойщиков, хотя ранее власти штата отказывались выполнять соответствующее федеральное требование.

Основанием для новых мер стал указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 28 апреля прошлого года. Документ обязывает всех водителей коммерческого транспорта владеть английским языком на уровне, достаточном для понимания дорожных знаков, общения с инспекторами и заполнения служебных документов. В соответствии с директивой администрации Трампа, водители, не соответствующие языковым требованиям, подлежат немедленному отстранению от работы (out of service).

Ранее Калифорния не спешила вводить эти правила, несмотря на общенациональный характер распоряжения. Однако теперь CHP фактически приступил к его реализации, не делая громких публичных заявлений.

Новые проверки проходят на фоне усиленного внимания федеральных и региональных властей к сфере грузоперевозок. В последние месяцы правоохранительные органы США регулярно сообщают о задержаниях дальнобойщиков, в том числе выходцев из стран СНГ, по обвинениям в нарушении иммиграционного законодательства, использовании поддельных документов или несоответствии требованиям безопасности.

Эксперты отмечают, что ужесточение языкового контроля может затронуть тысячи водителей по всей стране и привести к временной нехватке кадров в логистической отрасли, особенно в штатах с большим числом иммигрантов, занятых в грузоперевозках.