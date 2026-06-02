Nvidia, SPAN и PulteGroup тестируют проект распределённой инфраструктуры, в рамках которого мини-центры обработки данных для искусственного интеллекта могут размещаться прямо на территории жилых домов.

Речь идёт о пилотной инициативе под названием XFRA, которая предполагает установку компактных жидкостно-охлаждаемых вычислительных модулей размером примерно с наружный блок кондиционера. Эти устройства, как утверждается, способны работать как небольшие узлы для ИИ-вычислений и подключаться к уже существующей электросети частных домов.

По данным разработчиков, система использует «резервную» мощность домашних электросетей, распределяя нагрузку таким образом, чтобы не перегружать инфраструктуру. Для управления энергопотреблением применяется технология умных электрических щитов SPAN, которая анализирует, какая часть мощности дома фактически не используется.

Проект сейчас находится на стадии пилотного тестирования и, по сообщениям СМИ, может быть развёрнут примерно в 100 новых домах, построенных в рамках партнерства с PulteGroup. В перспективе компании рассматривают масштабирование до тысяч домов.

Для владельцев жилья участие в программе может предусматривать финансовые стимулы — от компенсации части коммунальных расходов до установки резервных батарей и модернизации электрической инфраструктуры. Однако конкретные условия зависят от региона и формата соглашений.

Инициатива позиционируется как попытка ускорить развитие ИИ-инфраструктуры без строительства крупных дата-центров, которые требуют годы согласований и больших затрат. Вместо этого вычислительные мощности предлагается распределять по жилым районам.

Эксперты отмечают, что проект находится на ранней стадии и вызывает дискуссии — как с точки зрения экономики, так и с точки зрения нагрузки на энергосети и приватности данных.