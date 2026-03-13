Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, направленный на снижение регуляторных барьеров и ускорение строительства доступного жилья.

Документ предусматривает пересмотр федеральных правил, которые, по мнению администрации, замедляют строительство и повышают стоимость домов. Речь идет, в частности, об экологических требованиях, разрешениях на строительство и нормах, связанных с использованием воды и энергоэффективностью.

Указ поручает ряду ведомств, включая Министерство жилищного строительства и городского развития США и Агентство по охране окружающей среды США, упростить процедуры согласования проектов и пересмотреть программы, которые могут ограничивать строительство жилья.

В Белом доме заявили, что эти меры должны увеличить предложение на рынке недвижимости и сделать покупку домов более доступной для американцев.