Российский учитель получил «Оскар» за документальный фильм о школе и войне

Документальный фильм Mr. Nobody Against Putin («Мистер Никто против Путина»), снятый российским педагогом и видеографом Павлом Таланкиным совместно с датским режиссёром Давидом Боренштейном, 15 марта получил премию Американской киноакадемии в категории «Лучший документальный фильм». Картина, рассказывающая о жизни российской школы после начала войны в Украине, стала одним из самых политически обсуждаемых фильмов года и вызвала полярные реакции — от восторженных рецензий на международных фестивалях до резкой критики со стороны российских провластных комментаторов.

Несколько лет назад Таланкин работал в школе небольшого промышленного города Карабаш в Челябинской области. В его обязанности входила съёмка школьных мероприятий — торжественных линеек, праздников и официальных акций.

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году в российских школах появились новые форматы «патриотического воспитания»: обязательные разговоры о важном, церемонии поднятия флага, тематические уроки о войне и государстве. Эти изменения Таланкин и начал документировать на камеру. Сначала он снимал материалы для школьных отчётов, однако постепенно записи превратились в хронику повседневной жизни школы в условиях усиливающейся государственной идеологии. Со временем Таланкин решил превратить архив в документальный фильм. Позднее он покинул Россию и вывез отснятые материалы за границу, где вместе с Боренштейном смонтировал полнометражную картину.

Название фильма, построенного как личный дневник и наблюдательное документальное кино отсылает к образу «обычного человека», который оказывается внутри огромной государственной системы. В центре сюжета — внутренний конфликт героя: с одной стороны, он работает в государственном учреждении и должен выполнять требования системы, с другой — постепенно начинает сомневаться в происходящем вокруг.

Фильм не содержит громких разоблачений, вместо этого режиссёры показывают, как идеология постепенно проникает в повседневную жизнь — через школьные ритуалы, уроки и официальные церемонии.

Мировая премьера картины состоялась на Sundance Film Festival, одном из главных фестивалей независимого кино. Позднее фильм получил премию BAFTA Awards за лучший документальный фильм, а затем был удостоен «Оскара».

Реакция в России

Победа фильма вызвала в России противоположные оценки: независимые журналисты и кинокритики назвали картину редким документальным свидетельством жизни российских школ в военное время. По их мнению, ценность фильма заключается в уникальном материале — съёмках внутри образовательной системы, доступ к которой для журналистов практически закрыт.

Как ожидалось, представители провластных медиа выступили с резкой критикой. Некоторые комментаторы назвали фильм «политическим заказом» и утверждали, что картина ориентирована на западную аудиторию. По мнению этих критиков, международные кинофестивали якобы «поощряют антироссийскую повестку». Подобные заявления звучали и после победы на «Оскаре» фильма Navalny в 2023 году и документальной картины 20 Days in Mariupol в 2024 г.