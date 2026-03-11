Представители генпрокурора Калифорнии арестовали жителя Ранчо-Кордовы за незаконное хранение оружия и реактивного гранатомета. В ходе обыска изъяли дробовик, два пистолета, пистолет-пулемет и неактивный гранатомет.

Photo: Office of the Attorney General

Арест стал результатом совместной операции Департамента юстиции Калифорнии, ФБР и полиции Сакраменто. Подозреваемому предъявлены обвинения в незаконном владении оружием, хранении пулемета и жестоком обращении с детьми. Дело будет рассматривать окружная прокуратура округа Сакраменто.

Генпрокурор подчеркнул, что оружие войны не должно находиться в руках гражданских лиц, и поблагодарил правоохранителей за изъятие опасного оружия.

