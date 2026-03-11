Место проживания значительно влияет на уровень счастья человека. Это подтвержает свежее исследование WalletHub. Аналитики проанализировали более 180 крупнейших городов США по 29 показателям, включая уровень депрессии, рост доходов и среднее время отдыха.

Исследование подтверждает, что доход важен лишь до определенного уровня: заработок выше 75 000 долларов в год почти не повышает счастье. Ключевыми факторами остаются психическое и физическое здоровье, крепкие социальные связи, удобная работа и комфортная среда.

По мнению аналитика WalletHub Чипа Лупо, «идеальный город создает условия для здоровья, разумные рабочие часы, короткие поездки на работу, хорошую погоду и заботливых соседей».

Рейтинг 10 самых счастливых городов США возглавил Фримонт, Калифорния, с общим баллом 74,09, занимая первое место по эмоциональному и физическому благополучию, 89-е место по доходам и занятости и 4-е по сообществу и окружающей среде. Далее следуют:

Фримонт, Калифорния – 74,09 Бисмарк, Северная Дакота – 73,11 Скоттсдейл, Аризона – 71,36 Саут-Берлингтон, Вермонт – 70,15 Фарго, Северная Дакота – 69,36 Оверленд-Парк, Канзас – 68,45 Чарлстон, Южная Каролина – 68,44 Ирвайн, Калифорния – 67,99 Гилберт, Аризона – 67,96 Сан-Хосе, Калифорния – 67,79

Результаты показывают, что переезд в правильный город может существенно повысить общую удовлетворенность жизнью. Полный рейтинг самых счастливых штатов и городов США доступен на сайте WalletHub.