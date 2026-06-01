В США арестован бывший высокопоставленный сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) 60-летний Дэвид Раш. Федеральные власти обвиняют его в хищении более 300 золотых слитков и около двух миллионов долларов в иностранной валюте, которые, по версии следствия, принадлежали американскому правительству.

Согласно материалам дела, Раш был задержан в штате Вирджиния по обвинению в краже государственных средств. Во время обыска его дома агенты ФБР обнаружили 303 золотых слитка общей стоимостью около 40 миллионов долларов, а также крупную сумму наличных денег в иностранной валюте.

По данным следствия, Раш занимал руководящую должность в ЦРУ и ранее работал с высокопоставленными чиновниками Министерства обороны США. Прокуратура утверждает, что он незаконно присвоил ценности, находившиеся под контролем правительства.

В настоящее время бывший разведчик содержится под стражей. Он пока не заявил о признании или непризнании своей вины. Судебное разбирательство по делу должно продолжиться в ближайшие дни.

Следователи также проверяют происхождение изъятых ценностей и возможную причастность к схеме других лиц. Если вина Раша будет доказана в суде, ему может грозить длительный срок лишения свободы.

Согласно американскому законодательству, обвинение не означает признание вины, а подозреваемый считается невиновным до вынесения обвинительного приговора судом.