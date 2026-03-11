Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может рассмотреть возможность частичного смягчения санкций, связанных с экспортом российской нефти. По его словам, такие меры могут понадобиться для стабилизации мировых энергетических рынков и сдерживания роста цен на топливо.

Трамп отметил, что администрация США рассматривает различные варианты снижения стоимости энергии, однако не уточнил, какие именно страны могут попасть под возможное ослабление санкционного режима.

Заявление прозвучало на фоне заметного роста цен на бензин в Соединённых Штатах. По данным Американская автомобильная ассоциация, средняя цена топлива в стране достигла примерно 3,5 доллара за галлон, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы.

Эксперты связывают подорожание с напряжённостью на мировых нефтяных рынках и перебоями поставок. В частности, ситуацию усугубляют риски для судоходства в районе Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.

Аналитики отмечают, что рост цен на нефть напрямую влияет на стоимость бензина на американских заправках. Поэтому в администрации Трампа обсуждают возможные меры для увеличения предложения нефти на мировом рынке, включая потенциальное временное смягчение санкционных ограничений.

Ранее Трамп заявлял, что цены на топливо в США находятся на рекордно низком уровне.