Мексиканские власти обнаружили крупный подземный тоннель, соединяющий город Тихуана с территорией США в районе Отай-Меса, штат Калифорния. По данным следствия, тоннель использовался для контрабандной деятельности и был тщательно замаскирован на территории жилого района Нуэва-Тихуана.

Подземный ход имеет длину около 265 метров и проходит на глубине примерно 6,3 метра. Он был оборудован освещением, вентиляцией и специальным электрическим механизмом для перемещения грузов, что свидетельствует о высокой степени его технической оснащенности.

Тоннель обнаружили во время рейда, проведенного мексиканскими правоохранительными органами. В ходе обыска на объекте были изъяты боеприпасы, предположительно метамфетамин и электронное оборудование. Следователи считают, что здание, в котором находился вход, могло использоваться в качестве логистического центра для контрабандистов.

По словам властей, обнаруженный тоннель стал одной из наиболее крупных трансграничных подземных конструкций, найденных за последние годы на американо-мексиканской границе. Расследование продолжается, а правоохранители пытаются установить лиц, причастных к строительству и эксплуатации подземного маршрута.