Полиция острова Мауи арестовала 40-летнего жителя города Кихеи Кирилла Басина, кандидата в Палату представителей США от второго округа Гавайев, по обвинению в террористической угрозе первой степени.

Как сообщили в полиции, утром 29 мая Басин вошел в административное здание округа в городе Вайлуку, держа при себе огнестрельное оружие, и вступил в словесный конфликт с сотрудниками учреждения.

Прибывшие на место полицейские частично заблокировали здание и начали поиски подозреваемого. Вскоре сотрудники полиции обнаружили Басина в Кихеи и задержали его без происшествий. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, задержанный был помещен в КПЗ Департамента исправительных учреждений и реабилитации штата Гавайи.

По данным предварительного расследования, за два дня до этого, 27 мая, Басин участвовал в собрании жителей Южного Мауи, где вступил в словесную перепалку с членом окружного совета Томом Куком и сотрудниками администрации. Из-за конфликта полиция вывела его из зала заседаний.

Кирилл Басин родился в Харькове и переехал в США в пятилетнем возрасте. Он получил юридическое образование в Нью-Йоркском университете, работал государственным защитником на Аляске, а позднее занялся бизнесом. В настоящее время Басин является руководителем компании на острове Мауи и одним из основателей мобильного приложения, посвященного вопросам трезвого образа жизни и благополучия.

Расследование продолжается. В полиции сообщили, что против Басина могут быть выдвинуты дополнительные обвинения. Презумпция невиновности сохраняется до вынесения судебного решения.