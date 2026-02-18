Житель Бейкерсфилда приговорён к 5 годам тюрьмы за хранение взрывчатки и производство метамфетамина

Мэтью Генри Джейкобер, 44 года, был приговорён федеральным судьёй Дженнифер Л. Терстон к пяти годам тюремного заключения за незаконное владение взрывчатыми веществами и производство кристаллического метамфетамина, сообщил генеральный прокурор США Эрик Грант.

Согласно материалам суда, в июле 2025 года Джейкобер хранил 50 фунтов динамита (около 22 кг), спрятанного в пещере в 10–15 футах от его трейлера. В 2021 году он уже был осуждён в Верховном суде округа Керн за изготовление взрывного устройства без разрешения. Как ранее судимый, он не имел права владеть взрывчатыми веществами. Кроме того, в своём трейлере Джейкобер производил кристаллический метамфетамин, имея при себе как готовый продукт, так и вещество в процессе превращения из жидкой формы в кристалл. 24 ноября 2025 года он признал свою вину по предъявленным обвинениям.