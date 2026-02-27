Федеральный суд Северного округа Калифорнии обязал власти США не задерживать повторно 66-летнюю Марию Харитонову без предварительного уведомления и судебного слушания.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Мария Харитонова, уроженка России, проживает в США более 13 лет. Она въехала в страну по неиммиграционной визе в декабре 2012 года и в течение года подала заявление о предоставлении убежища. В 2014 году её дело было передано в Иммиграционный суд, и с тех пор она регулярно являлась на все назначенные слушания.

13 февраля 2026 года около 9 утра сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) задержали Харитонову на улице возле дома в Сан-Франциско, где она работает няней на полной ставке. В тот же день её адвокат подал ходатайство о выдаче судебного приказа об освобождении клиентки и о временном запрете на её повторное задержание. Суд экстренно удовлетворил это требование и распорядился немедленно освободить женщину. На следующий день власти подтвердили её освобождение.

В ходе дальнейшего рассмотрения дела правительство настаивало, что задержание было законным и что ICE вправе содержать её под стражей без предоставления слушания о мере пресечения. Однако суд не согласился с этой позицией.

В решении отмечается, что Пятая поправка к Конституции США гарантирует право на надлежащую правовую процедуру всем лицам, находящимся на территории страны, включая неграждан. Суд сослался, в частности, на прецеденты Donald Trump v. J.G.G. (2025) и Reno v. Flores (1993), подтверждающие право неграждан на соблюдение процедурных гарантий в иммиграционных делах.

Судья указала, что за 13 лет проживания в США без содержания под стражей у заявительницы сформировался защищённый законом интерес в сохранении свободы. Поскольку ранее она не нарушала условий пребывания, не имеет судимостей и страдает серьёзными хроническими заболеваниями — диабетом, гипертонией и проблемами с почками — внезапное задержание без предварительного слушания создаёт риск незаконного лишения свободы.

Суд постановил, что в случае намерения повторно задержать Харитонову правительство обязано уведомить её не менее чем за семь дней и провести предварительное слушание перед нейтральным судьёй, который должен оценить, представляет ли она опасность для общества или риск уклонения от суда.

Решение остаётся в силе до дальнейшего распоряжения суда. Рассмотрение её ходатайства по существу назначено на 22 декабря 2026 года.

В начале этого года Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении. По подсчетам “Славянского Сакраменто” в первой половине 2025 года из США ICE депортировало сотни украинских и российских беженцев на родину.