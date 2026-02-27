В Боготе задержан Денис Алимов по обвинению в заговоре с целью убийства и похищения диссидентов

Денис Алимов, известный также под именами Денис Назарович Алимов, Денис Невский и Денис Клименков, был арестован 24 февраля 2026 года в Боготе, Колумбия, на основании «красного уведомления» Интерпола. Арест связан с обвинениями в США по уголовному делу в Южном округе Нью-Йорка.

«Денис Алимов, как утверждается, планировал вместе с другими похищение или убийство двух иностранных диссидентов и предложил соучастнику вознаграждение за помощь в осуществлении этого плана», — заявил помощник директора ФБР по Нью-Йоркскому управлению Джеймс С. Барнакл. «ФБР продолжит препятствовать действиям наёмных преступников по всему миру, которые пытаются выполнять злонамеренные планы других, независимо от того, где они находятся».

Алимов обвиняется в участии в заговоре по похищению или убийству двух известных диссидентов за границей, а также в финансировании терроризма и предоставлении материальной поддержки террористам. По данным следствия, Алимов предлагал соучастнику по 1,5 миллиона долларов за каждого из диссидентов и участвовал в организации их поиска и нападения.

«Этот заговор демонстрирует, на что готовы злонамеренные лица, чтобы заставить замолчать критиков, и одновременно показывает эффективность американских правоохранительных органов и их зарубежных партнеров», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон.

ФБР отметило, что транснациональное преследование политических оппонентов представляет серьёзную угрозу правам и свободам, и заявило о намерении продолжать расследование всех подобных заговоров с участием граждан или жертв, связанных с США.

Власти США планируют запросить экстрадицию Алимова из Колумбии. Обвиняемому грозит пожизненное заключение за сговор с целью убийства и похищения, а также до 20 лет тюрьмы за финансирование терроризма.

Дело ведёт Национальное подразделение по вопросам безопасности и международных наркотиков Министерства юстиции США при поддержке ФБР и колумбийских правоохранительных органов.