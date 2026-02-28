США и Израиль нанесли удары по Ирану: Тегеран заявил о жертвах и ответных атаках

США и Израиль объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. По сообщениям американских и израильских официальных лиц, удары были нанесены по объектам, связанным с ядерной программой и военной инфраструктурой Тегерана.

Как сообщает USA Today, операция началась рано утром, спустя несколько дней после резких заявлений президента США Дональда Трампа о готовности «ликвидировать ядерную угрозу» со стороны Ирана. По данным CBS News и The New York Times, к ударам присоединились израильские силы, а основной целью стали ядерные объекты и военные базы.

Иранские власти заявили о жертвах среди мирного населения. По информации NDTV, в результате удара по школе для девочек погибли десятки человек, включая студентов. Официального независимого подтверждения этих данных пока нет.

Тегеран сообщил об ответных мерах, включая запуск баллистических ракет. Об этом также сообщает The Atlantic, указывая на атаки по объектам в регионе Персидского залива. Ранее Иран уже заявлял о готовности нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке.

По данным Council on Foreign Relations, нынешняя эскалация стала самым серьезным витком конфликта между Ираном и Израилем за последние годы. Аналитики предупреждают о риске расширения боевых действий на другие страны региона.

В европейских столицах выразили обеспокоенность происходящим. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война между США, Израилем и Ираном несет «тяжелые последствия для международной безопасности».

Ситуация остается крайне напряженной. Международные авиакомпании начали отменять рейсы в страны Ближнего Востока на фоне закрытия части воздушного пространства.

Информация продолжает поступать.