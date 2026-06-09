В Окленде (штат Калифорния) расследуется дерзкая кража служебных автомобилей из парковочного гаража округа Аламида, в результате которой были похищены пять транспортных средств, включая машины шерифского управления.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл в воскресенье утром, в гараже округа Аламида в центре Окленда. Сотрудники обнаружили, что ворота были взломаны, а из помещения исчезли пять автомобилей.

Среди похищенных транспортных средств — два автомобиля офиса шерифа округа Аламида, две машины других окружных служб и один арендованный автомобиль.

В течение дня полиция с использованием систем автоматического распознавания номерных знаков сумела обнаружить четыре из пяти автомобилей в радиусе примерно полутора миль от места кражи.

Пятый автомобиль был позже замечен очевидцем в Окленде, после чего полиция провела остановку транспортного средства и задержала 56-летнего Даррела Роуча. Он помещён в тюрьму Санта-Рита по подозрению в краже со взломом и хранении угнанного имущества.

Расследование продолжается, следователи проверяют возможную причастность других лиц.