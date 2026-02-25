Президент США Дональд Трамп вновь заявил о масштабном мошенничестве в Калифорнии, подчеркнув, что оно, по его мнению, превышает уровень мошенничества в Миннесоте, во время своего обращения «О положении страны» во вторник, 24 февраля 2026 года.

В рамках выступления Трамп анонсировал новую инициативу под названием «Война с мошенничеством», которая будет направлена на штаты с руководством демократов, прежде всего Калифорнию. Руководить этой программой будет вице-президент Джей Ди Вэнс. Трамп заявил, что Калифорния «более коррумпирована, чем где-либо ещё», однако конкретных доказательств этих утверждений в ходе речи не привёл.

Ранее Вэнс утверждал, что Управление малого бизнеса США выявило 7 миллиардов долларов мошеннических выплат в Калифорнии, что, по его словам, «намного хуже», чем в Миннесоте, где ранее был раскрыт крупный скандал времён пандемии.

Эти заявления входят в более широкий контекст действий администрации Трампа, направленных против Калифорнии и других штатов с демократическим руководством, включая недавние попытки заморозить федеральные субсидии, в том числе на детское сопровождение.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отверг обвинения, заявив, что внимание должно быть сосредоточено на финансовой политике администрации Трампа.