Эксклюзивное интервью «Славянскому Сакраменто» дал президент организации Russian Americans for Democracy in Russia и правозащитник Дмитрий Валуев. Его история — это не просто биография эмигранта, а путь борьбы, поиска и сопротивления. Россиянин приехал в США с женой Надеждой как студент, а стал одним из самых заметных представителей диаспоры, открыто противостоящих диктатуре.

Родом с Северного Кавказа, Дмитрий прошёл путь от простого труженика, строившего карьеру и семью, до правозащитника и активиста. Всё изменилось после поездки в Финляндию в 2007 году: там он впервые увидел, как может жить небольшая европейская страна без нефти и газа, и задал себе главный вопрос — почему Россия с её богатствами не даёт людям нормальной жизни? Ответ стал очевиден позже, во время протестов 2011–2012 годов: власть не собиралась считаться с обществом.

В Нью-Йорке, куда Валуевы переехали в 2011 году учиться, их жизнь быстро вышла за пределы университета. Вместо лекций и библиотек — протесты у российского консульства, пикеты, первые чаты русской диаспоры. После аннексии Крыма в 2014 году Дмитрий стал одним из тех, кто объединял россиян, украинцев и балтийские сообщества в США.

Из этой работы выросла организация Russian Americans for Democracy in Russia, президентом которой он стал в 2021 году. Сегодня она помогает Украине через проект Freedom Birds for Ukraine, поддерживает российских политзаключённых и их семьи, а также оказывает помощь беженцам в американских детеншн-центрах.

За эту деятельность Дмитрий и его жена были внесены российскими властями в списки «террористов и экстремистов», а организация признана «нежелательной». Но вместо страха это придало уверенности: они действуют правильно.

В интервью Дмитрий говорит о новых вызовах при администрации Дональда Трампа. Самым тревожным он считает депортацию россиян из США через Египет. В августе 2025 года в Москву отправили около шестидесяти человек, среди которых были и те, кто искал политическое убежище. По словам Валуева, для них возвращение домой равносильно тюрьме или ещё худшему исходу. Сейчас его команда добивается приостановки принудительных выдворений и возможности уехать в третьи страны.

«Наша миссия — противостоять злу и агрессии, — говорит Дмитрий Валуев. — Путинский режим является воплощением зла, а, как известно, зло не может существовать долго».

Несмотря на давление и угрозы, Дмитрий Валуев остаётся оптимистом. Он уверен: российское гражданское общество в эмиграции — это альтернатива путинской системе. Кремль старается доказать, что Россия и Путин — одно и то же. Но такие активисты показывают: есть и другая Россия — демократическая, европейская, солидарная.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

