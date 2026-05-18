В США к 11 годам тюрьмы приговорена гражданка Мексики Офелия Эрнандес Салас, признанная виновной в участии в многолетней крупной сети по незаконной переправке мигрантов через границу США и Мексики.

По данным следствия, 64-летняя жительница города Мехикали вместе с сообщниками организовала незаконный въезд сотен человек в США, беря с каждого мигранта десятки тысяч долларов. Среди них были граждане стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, включая Бангладеш, Йемен, Пакистан, Индию, Россию, Египет, Бразилию, Перу и другие государства.

Следствие установило, что участники схемы направляли людей к различным участкам границы, указывая места для нелегального перехода — через заборы, под ограждениями или по самодельным переходам через водные преграды.

Кроме того, по данным прокуратуры, организаторы нередко совершали вооружённые ограбления самих мигрантов, отбирая у них деньги, телефоны и личные вещи.

В марте 2023 года Эрнандес Салас была арестована в Мексике по запросу США и впоследствии экстрадирована. В декабре 2024 года она признала вину по нескольким пунктам обвинения, включая сговор с целью незаконного ввоза людей в США ради финансовой выгоды.

Её сообщник также признал вину и ожидает приговора в 2026 году. После отбытия наказания Эрнандес Салас подлежит депортации.