В округе Пирс, штат Вашингтон, произошло массовое убийство: пять человек погибли, включая 32-летнего подозреваемого, в результате ножевой атаки у дома в районе Пёрди, недалеко от г. Гиг-Харбор.

Инцидент начался утром 24 февраля, когда в службу 911 поступило сообщение о нарушении судебного запрета на контакт. Мужчина прибыл к дому, несмотря на предписание, которое ещё не было официально вручено. По прибытии первого заместителя шерифа подозреваемый начал наносить ножевые ранения людям на улице. В 9:33 утра поступили сообщения о выстрелах, после чего подозреваемый был ликвидирован.

Четыре жертвы погибли на месте, пятый пострадавший был доставлен службой Gig Harbor Fire в больницу, но вскоре скончался от полученных травм.

Расследование передано Группе по расследованию применения силы округа Пирс. Место происшествия остаётся оцепленным, следственные действия продолжаются.