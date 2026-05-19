Налоговая служба США больше не сможет проверять Трампа и его семью по старым делам

Президент Дональд Трамп, его семья и связанные с ними компании получили иммунитет от уже существующих налоговых проверок IRS по прошлым налоговым периодам. Такое решение стало частью соглашения между администрацией Трампа и федеральными властями США, сообщает Департамент юстиции.

Согласно условиям урегулирования, Налоговая служба США (IRS) больше не сможет инициировать или продолжать проверки по существующим налоговым претензиям в отношении Трампа, его сыновей и компаний, связанных с семьей. Речь идет о налоговых периодах, охватывающих прошлые годы, а не о будущих декларациях.

Как отмечается, соглашение фактически «навсегда» закрывает возможность пересмотра старых налоговых вопросов, которые уже были предметом споров либо могли быть подняты ранее. При этом будущие налоговые проверки, касающиеся новых периодов, формально не исключаются.

Урегулирование произошло на фоне отказа Трампа от многомиллиардного судебного иска против IRS. Ранее президент обвинял налоговое ведомство в неправомерной утечке его конфиденциальных налоговых деклараций. Иск был подан после публикации в СМИ данных о финансах Трампа, оказавшихся в распоряжении журналистов.

Критики уже назвали соглашение беспрецедентным и выразили обеспокоенность тем, что оно может создать особые условия для главы государства и его семьи. Сторонники президента, напротив, утверждают, что речь идет о прекращении многолетнего политически мотивированного давления со стороны федеральных структур.

Решение вызвало бурную реакцию в американском политическом истеблишменте и может стать предметом новых судебных и политических споров.