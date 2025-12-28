ФБР усилило расследование масштабных мошеннических схем в Миннесоте, связанных с программами социальной помощи и ухода. По данным Министерства юстиции США, речь идет о хищении федеральных средств на сумму около 250 миллионов долларов, предназначенных для питания детей из уязвимых семей в период пандемии COVID-19.

Директор ФБР Кэш Пател заявил, что выявленные нарушения являются лишь частью более широкой системы злоупотреблений, и назвал происходящее «вершиной большого айсберга». По его словам, расследование продолжается, а фигурантам дел могут грозить не только уголовные наказания, но и иммиграционные последствия, включая возможную денатурализацию и депортацию.

По имеющейся информации, в масштабной схеме участвовала сеть сомалийских иммигрантов в штате.

На фоне федерального расследования власти Миннесоты объявили о дополнительных мерах по предотвращению мошенничества. Департамент социальных служб штата сообщил о двухлетней приостановке выдачи новых лицензий для центров дневного ухода за взрослыми — с 1 февраля 2026 года по 31 января 2028 года. Это решение принято для перераспределения ресурсов и усиления контроля за уже действующими учреждениями.

В ведомстве пояснили, что существующие мощности центров дневного ухода значительно превышают фактическую потребность в таких услугах. В период паузы штат прекратит прием новых и аннулирует находящиеся на рассмотрении заявки, сосредоточившись на проверках действующих провайдеров на соблюдение федеральных и штатных правил.

С мая 2025 года департамент социальных служб Миннесоты также усилил контроль за программами Medicaid, исключил сотни неактивных провайдеров, привлек внешних аудиторов для проверки финансовых операций и закрыл отдельные программы из-за выявленных масштабных злоупотреблений. Власти штата заявляют, что эти меры направлены на защиту социальных программ и предотвращение дальнейших случаев мошенничества.