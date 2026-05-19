Мошенническая схема с российским следом: в США вынесли приговор участнику группировки из Москвы за аферу почти на $2 млрд

В федеральном суде Бруклина вынесен очередной приговор по делу международной мошеннической схемы в сфере здравоохранения, которую американские власти напрямую связывают с преступной организацией, базировавшейся в Москве. Судья федерального округа Нью-Йорка Уильям Кунц II приговорил Энтони Сантамарию к 10 годам лишения свободы за участие в афере, в рамках которой страховым компаниям были выставлены фиктивные рецепты почти на $2 млрд.

По данным Министерства юстиции США, Сантамария стал уже третьим фигурантом дела, связанным с “московской преступной организацией”, кто получил тюремный срок в этом месяце. Ранее суд назначил 10 лет лишения свободы Хершелу Цикману и более восьми лет — Хафизулле Эбади. Кроме того, суд обязал Сантамарию конфисковать $3,2 млн, а Эбади — свыше $1,8 млн.

Как утверждают американские власти, преступная схема действовала с 2017 по 2022 год и управлялась из России. По версии следствия, сначала колл-центры работали в штате Юта, однако позже значительная часть операций была перенесена в Россию. Сотрудники колл-центров связывались с клиентами частных медицинских страховок и предлагали лекарства якобы бесплатно и без обязательных медицинских обследований.

Даже если пациенты отказывались от медикаментов или вовсе не общались с врачами, участники схемы оформляли фиктивные рецепты, используя имена лицензированных врачей и их регистрационные номера. Во многих случаях, как утверждает прокуратура, никаких телемедицинских консультаций в действительности не проводилось, а сами пациенты нередко даже не получали препараты.

Особую роль в схеме, по данным следствия, играли сотрудники в Москве, которые удалённо управляли процессом выставления счетов страховым компаниям. Для этого фигуранты приобрели более 75 аптек в разных штатах США — включая Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильванию, Техас, Мичиган и Алабаму — через подставных лиц и фиктивные компании. Через эти аптеки, как утверждается, было подано мошеннических заявок на сумму свыше $1,97 млрд, из которых страховые компании выплатили более $758 млн.

В Министерстве юстиции США подчеркнули, что обвиняемые использовали псевдонимы, зашифрованные каналы связи, подставных владельцев бизнеса и офшорные схемы для сокрытия своей деятельности. По словам помощника генерального прокурора США Колина Макдональда, речь идёт о «дерзкой международной мошеннической операции», в которой использовались фиктивные колл-центры, «призрачные» телемедицинские визиты и удалённо управляемые аптеки.

Американские власти считают предполагаемым лидером схемы гражданина США Брайана Саттона, который, по данным следствия, находится за пределами страны и до сих пор остаётся в розыске. Ещё трое обвиняемых ожидают вынесения приговора.

Власти США отдельно подчеркнули, что намерены продолжать расследование международных схем мошенничества, особенно тех, которые, по их данным, координируются из-за рубежа, включая Россию.