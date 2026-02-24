Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным обращением «О положении страны» в 2026 году перед совместным заседанием Конгресса. Речь стала первой в формате State of the Union в рамках его второго срока и одной из самых продолжительных в современной истории подобных выступлений. Обращение транслировалось в прямом эфире крупнейшими американскими телеканалами и сопровождалось оперативными комментариями и проверкой фактов.

Значительную часть выступления Трамп посвятил экономике. Он заявил, что Соединённые Штаты демонстрируют устойчивый рост, отметил укрепление фондового рынка, снижение инфляционного давления и рост занятости. Президент подчеркнул возвращение производств в страну и заявил о намерении продолжать политику протекционизма, включая использование тарифных механизмов для защиты американской промышленности. Он также сообщил о планах поддержки граждан, не имеющих корпоративных пенсионных программ, включая инициативы по стимулированию накоплений.

В блоке, посвящённом иммиграции, Трамп вновь заявил о жёстком контроле на границе и сокращении незаконного пересечения рубежей США. Он подчеркнул усиление мер против транснациональной преступности и наркотрафика, в частности поставок фентанила, и пообещал дальнейшее ужесточение законодательства в сфере внутренней безопасности.

Президент заявил, что раскрытие потенциала Америки невозможно без обеспечения безопасности граждан. По его словам, несмотря на достигнутый прогресс, опасные рецидивисты продолжают выходить на свободу из-за политики демократов, которых он назвал «потворствующими преступности». В зале присутствовала Анна Заруцкая — мать 23-летней Ирины, бежавшей в 2022 году из охваченной войной Украины к родственникам в районе Шарлотт, штат Северная Каролина. Прошлым летом Ирина ехала домой на поезде, когда на неё напал ранее неоднократно задерживавшийся мужчина, освобождённый без залога, и смертельно ранил её ножом. Трамп подчеркнул, что девушка спаслась от войны, но погибла в США от рук, по его выражению, закоренелого преступника. Обращаясь к матери погибшей, президент пообещал добиваться справедливости и призвал Конгресс принять жёсткое законодательство, предусматривающее обязательное заключение под стражу для опасных и склонных к насилию рецидивистов без возможности их повторного освобождения.

Во внешнеполитической части речи президент акцентировал внимание на вопросах обороны и международной стабильности. Он заявил о необходимости увеличения военного бюджета, модернизации вооружённых сил и укрепления позиций США на мировой арене. Отдельно Трамп затронул ситуацию вокруг Ирана, предупредив о недопустимости развития ядерных программ, угрожающих безопасности Соединённых Штатов и их союзников.

Во время выступления президент также отметил заслуги отдельных военнослужащих и граждан, пригласив некоторых из них в зал заседаний Конгресса. Речь сопровождалась как аплодисментами республиканцев, так и сдержанной реакцией со стороны части демократов.