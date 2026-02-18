Министерство труда США начало расследование против Калифорнии из-за мошенничества с безработицей

Министерство труда США объявило о начале федерального расследования в отношении Департамента развития занятости Калифорнии (EDD) после многочисленных жалоб на мошенничество с пособиями по безработице.

Согласно письму, направленному к калифорнийским чиновникам, будет создан «ударный отряд», который вскоре прибудет в штат для проверки работы EDD и выявления возможных нарушений. Расследование касается, в том числе, управления выплатами пособий в период пандемии COVID-19, когда, по оценкам экспертов, ущерб составил миллиарды долларов.

В последние годы EDD сталкивается с критикой за медленную обработку заявок и недостаточный контроль за мошенническими схемами. Федеральное вмешательство может привести к серьёзным кадровым и финансовым последствиям для ведомства.