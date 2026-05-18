В мечети Исламского центра Сан-Диего произошла стрельба – подтверждена гибель пяти человек, включая двух подростков. Полиция сообщила, что угроза «нейтрализована», а район вокруг комплекса был оцеплен.

Инцидент произошёл в районе Клэрмонт на территории Islamic Center of San Diego. На место были направлены крупные силы полиции и экстренных служб после сообщений о вооружённом нападении.

По данным американских СМИ, среди жертв может быть охранник исламского центра. Власти пока не подтвердили окончательное число погибших и пострадавших. Сообщается, что как минимум двое предполагаемых стрелков мёртвы.

Мэр Сан-Диего Todd Gloria призвал жителей избегать района происшествия, пока продолжается расследование. Обстоятельства стрельбы и возможные мотивы нападавших выясняются.