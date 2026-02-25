Иммиграционная полиция в Буффало (штат Нью-Йорк) арестовала гражданина Украины Mиколу Житниченко, разыскиваемого за попытку убийства начальника полицейского подразделения, наркоторговлю, рэкет и участие в организованной преступной группе в Бингемтоне.

Задержание прошло 6 февраля при совместной работе ICE, ФБР и Службы маршалов США, сообщает ICE.

«США не будут терпеть беглецов, пытающихся избежать ответственности за тяжкие преступления за границей», — заявила руководитель иммиграционной полиции Эрин Киган.

По информации американских властей, 41-летний Житниченко прибыл в США в марте 2023 года по гуманитарной программе условного въезда. Уже в октябре того же года украинские власти выдали ордер на его арест по обвинению в попытке убийства с использованием взрывного устройства, хранении и распространении наркотиков, рэкете и участии в организованной преступной группировке.

После задержания Житниченко был доставлен в Федеральное следственное учреждение в Буффало и останется под стражей ICE до проведения депортационных процедур. Представители ICE подчеркнули, что иностранные преступники не могут использовать иммиграционные программы США, чтобы избежать ответственности за тяжкие преступления.

Исполняющая обязанности директора ICE Buffalo Enforcement and Removal Operations Тэмми Марич отметила: «Арест Mиколы Житниченко, незаконного мигранта, разыскиваемого за тяжкие преступления, включая попытку убийства, демонстрирует, что те, кто пытается использовать программы условного въезда для ухода от правосудия, будут привлечены к ответственности. Иностранные преступники не могут использовать иммиграционные законы США, чтобы избежать наказания в своих странах».

Граждане могут сообщать о преступлениях и подозрительной деятельности по телефону 866-DHS-2-ICE или через онлайн-форму.

В начале этого года Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении. По подсчетам “Славянского Сакраменто” в первой половине 2025 года из США ICE депортировало сотни украинских и российских беженцев на родину.