В калифорнийском городе Роузвилл полиция раскрыла масштабную схему мошенничества с автомобилями, в рамках которой покупателям продавали машины с незаконно скрученным пробегом. По делу арестованы двое подозреваемых — 28-летний Рустам Мирзоев и 29-летний Дмитрий Грунин.

Расследование началось около года назад после того, как один из жителей Роузвилла приобрёл у частного продавца автомобиль с фальсифицированными показаниями одометра, не подозревая о подмене. Первоначально инцидент рассматривался как единичный случай, однако позже детективы вышли на крупную мошенническую сеть, действовавшую по всему региону Сакраменто.

Следствие установило, что злоумышленники продавали автомобили с искусственно заниженным пробегом, вводя покупателей в заблуждение относительно реального состояния транспортных средств. В результате десятки людей могли приобрести машины, полагая, что их пробег значительно ниже фактического.

1 мая 2026 года полиция Роузвилла провела совместную операцию с участием нескольких ведомств в округе Сакраменто. В ходе рейдов были исполнены ордера на обыски и аресты. Мирзоева и Грунина задержали по обвинениям в краже личных данных, преступном сговоре, мошенничестве путём введения в заблуждение, а также вмешательстве в работу одометра автомобиля.

Оба подозреваемых были помещены в тюрьму округа Саут-Плейсер. Следователи также изъяли восемь автомобилей со скрученным пробегом, связанных с расследованием.

Полиция напоминает покупателям: при приобретении автомобиля у частного продавца или через интернет необходимо проверять VIN-номер, изучать историю транспортного средства, сверять данные о пробеге и проводить независимую техническую инспекцию. Если предложение кажется слишком выгодным, чтобы быть правдой, вероятнее всего, так и есть.