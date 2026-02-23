Две гражданки России помещены в центр содержания под стражей ICE и ожидают депортации после инцидента на военной базе в Калифорнии. Как удалось узнать изданию «Славянское Сакраменто», задержанными являются Кристина Малышко и Наталия Дудина.

По данным иммиграционных служб США, обе женщины содержатся в центре Otay Mesa Detention Center в штате Калифорния.

Ранее сообщалось, что россиянки были задержаны после въезда на территорию военной базы Camp Pendleton. Американская сторона квалифицировала произошедшее как «несанкционированный въезд» на охраняемый объект. Детали инцидента и официальные обвинения на данный момент публично не раскрываются.

Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на посольство РФ в США сообщило, что дипломаты находятся на связи с американскими властями и выясняют обстоятельства произошедшего. По информации российских СМИ, женщины могли по ошибке заехать на территорию базы, пытаясь добраться до ближайшего ресторана McDonald’s. Их автомобиль был эвакуирован, а сами они остаются под стражей, ожидая дальнейших решений по их иммиграционному статусу.

Обе женщины въехали в Соединённые Штаты 11 декабря 2021 года через пункт пропуска в Сан-Исидро (штат Калифорния), к северу от Тихуаны (Мексика), сообщает издание Stars and Stripes, со ссылкой на DHS. База Camp Pendleton расположена примерно в 50 милях к северу от границы.

В начале этого года Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении. По подсчетам “Славянского Сакраменто” в первой половине 2025 года из США ICE депортировало сотни украинских и российских беженцев на родину.