В Нью-Йорке предъявлены обвинения восьми выходцам из Центральной Азии по делу о хищении грузов на $5 млн

Photo: Manhattan District Attorney’s Office Manhattan District Attorney’s Office

Прокуратура Манхэттена, полиция Нью-Йорка (NYPD) и Комиссия по деловой этике Нью-Йорка сообщили о предъявлении обвинений восьми участникам предполагаемой межштатной преступной группы, которая, по версии следствия, похитила товаров почти на 5 миллионов долларов, выдавая себя за легальных грузоперевозчиков.

Среди обвиняемых — Муродулло Хасанов, Нодир Кобилов, Алексей Воробьев и другие. Им инкриминируются участие в преступном сговоре, крупные кражи и хранение похищенного имущества.

По данным следствия, с октября 2025 года по апрель 2026 года группа использовала данные о грузоперевозках, похищенные хакерами в результате фишинговых атак на логистические компании и брокеров. Получив информацию о выигранных тендерах на перевозку грузов, злоумышленники арендовали грузовики, наносили на них названия и регистрационные номера реальных транспортных компаний и прибывали на склады для получения товаров.

Таким образом, как утверждают прокуроры, были похищены товары в штатах Нью-Джерси, Пенсильвания и Вирджиния. Затем грузы доставлялись в Нью-Йорк и реализовывались на черном рынке.

По версии следствия, группа похитила:

баранину на сумму около 165 тысяч долларов;

сыр на сумму более 432 тысяч долларов;

говядину стоимостью около 295 тысяч долларов;

медную продукцию на сумму свыше 266 тысяч долларов;

сигареты на сумму более 3,3 миллиона долларов.

Следователи считают предполагаемым организатором схемы Муродулло Хасанова, который координировал действия участников и контролировал перемещение похищенных грузов через Манхэттен и Бронкс.

Photo: Manhattan District Attorney’s Office Manhattan District Attorney’s Office

Одним из наиболее крупных эпизодов стало хищение двух партий сигарет стоимостью свыше 3,3 миллиона долларов со склада в городе Колониал-Хайтс (штат Вирджиния). По данным прокуратуры, похищенная продукция была перевезена в Бронкс, где впоследствии была обнаружена и изъята по судебному ордеру.

Прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что деятельность группы нанесла ущерб предприятиям по всей стране, особенно небольшим компаниям, для которых такие потери могли оказаться критическими.

По словам представителей правоохранительных органов, расследование продолжается. Следствие считает, что выявленные шесть эпизодов могут быть лишь частью более масштабной схемы, связанной с киберпреступностью и организованными группами, специализирующимися на хищении грузов.

Все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.