В Фэрфилде в Калифорнии в результате стрельбы после выпускной церемонии погиб подросток, ещё трое ранены

В городе Фэрфилд (штат Калифорния) произошла стрельба возле школы после выпускного мероприятия, в результате которой один человек погиб и ещё трое получили ранения, сообщили местные власти и СМИ.

По данным полиции, инцидент произошёл на парковке рядом со школой во время или сразу после церемонии вручения дипломов. Огонь был открыт уже после завершения официальной части мероприятия, когда люди начали расходиться.

Погибший — подросток. Среди пострадавших также есть несовершеннолетние, включая 11-летнего ребёнка, который оказался рядом с местом стрельбы.

На месте происшествия работали экстренные службы, пострадавшие были доставлены в больницы. Их состояние уточняется.

Правоохранительные органы начали расследование и пытаются установить личность стрелявшего. Мотивы нападения пока не раскрываются. Власти призывают возможных свидетелей предоставить любую информацию, которая может помочь следствию.