В Чикаго разгорелся спор вокруг муралов, посвящённых погибшей украинской беженке Ирине Зарутской. Местная украинская организация выступает против появления новых изображений девушки на городских зданиях.

Как сообщает WBEZ Chicago, спустя несколько недель после появления мурала в одном из районов города представители украинской диаспоры узнали о запросе на создание ещё одного изображения в районе Норт-Сентер. По данным издания, инициатива размещения очередного мурала с изображением убитой девушки исходила от местных активистов, которые, по мнению представителей украинской общины, пытались заработать политические дивиденды на смерти беженки.

23-летняя Ирина Зарутская была убита прошлым летом в городе Шарлотт, когда возвращалась домой на поезде. Её гибель получила широкий общественный резонанс и стала предметом политических дискуссий на федеральном уровне.

Представители украинской общины заявили, что возмущены попытками использовать образ погибшей без согласия семьи. По их словам, с родственниками Зарутской никто не связывался перед созданием мурала. представители коммьюнити подчеркнули, что помощь беженцам должна выражаться в реальной поддержке, а не в использовании имени и изображения погибшей в публичных кампаниях.

После гибели Зарутской муралы с её изображением появились в ряде северо-американских штатов. Сообщается, что кампания по созданию этих работ поддержана предпринимателем Илон Маск.

Ранее Белый дом осудил убийство Зарутской, а Дональд Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинки в Шарлотте.