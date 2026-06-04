Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская армия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. Выступая на слушаниях в Сенате США, он сообщил, что Россия теряет около 5 тысяч военнослужащих убитыми каждую неделю.

По словам Рубио, нынешняя война стала беспрецедентной по характеру потерь. «Россия теряет убитыми 5 тысяч человек еженедельно. Это первый в истории конфликт, в котором число погибших превышает число раненых», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Во время слушаний сенаторы также подняли вопрос о выделенной Украине военной помощи. Рубио сообщил, что в ближайшее время ожидаются новости относительно пакета поддержки на сумму 400 миллионов долларов, который ранее был одобрен Конгрессом США, однако его реализация задерживается на уровне Пентагона.

В тот же день Палата представителей США одобрила новый пакет помощи Украине и меры по ужесточению санкций против России, несмотря на возражения части республиканского руководства и позицию президента Дональда Трампа. Законопроект был принят большинством голосов — 226 против 195. К демократам присоединились 18 республиканцев, которые поддержали инициативу вопреки позиции партийного руководства.

Документ предусматривает дополнительную военную помощь Украине, а также новые санкции против России. Одним из авторов законопроекта выступил конгрессмен от Пенсильвании Брайан Фицпатрик, сопредседатель Конгрессового украинского кокуса.

Голосование стало очередным свидетельством разногласий внутри Республиканской партии по вопросам внешней политики. Ряд американских СМИ расценили решение Палаты представителей как серьезный вызов курсу администрации Трампа в отношении войны в Украине.

Теперь законопроект должен пройти рассмотрение в Сенате США. В случае окончательного одобрения он может столкнуться с президентским вето, однако сторонники инициативы рассчитывают на дальнейшую двухпартийную поддержку.