Предварительные результаты выборов 2 июня в Калифорнии

2 июня в Калифорнии состоялись предварительные выборы, на которых избиратели штата определяли кандидатов на ключевые посты исполнительной власти, включая губернатора, вице-губернатора, государственного секретаря (Secretary of State), контролёра (главного финансового ревизора и аудитора штата), казначея, генерального прокурора, страхового комиссара и суперинтенданта общественного образования — руководителя системы государственного школьного образования.

Действующий губернатор Гэвин Ньюсом не участвовал в выборах в связи с ограничениями по числу сроков пребывания в должности.

Главное внимание традиционно приковано к губернаторской гонке. По состоянию на полдень 5 июня, среди 61 кандидата, указанного в избирательном бюллетене, ноздря в ноздрю идут представитель Республиканской партии Стив Хилтон и представитель Демократической партии Хавьер Бесерра. Хилтон набирает около 27% голосов, Бесерра — около 26%. На третьем месте располагается миллиардер Том Стайер с примерно 20% поддержки. Два кандидата – лидеры, набравшие наибольшее количество голосов на предварительных выборах независимо от партийной принадлежности – пройдут в основные выборы, которые состоятся в ноябре этого года.

Хилтон, единственный кандидат от Республиканской партии и поддержанный Трампом, лидирует в сельскохозяйственных и аграрных округах Калифорнии, тогда как Бесерра, у которого были одни из самых низких рейтингов и который стал лидером неожиданно для многих, лидирует в округах района залива Сан-Франциско (кроме округа Марин, где лидирует миллиардер Стайер) и в Лос-Анджелесе.

“Поздравляю Стива Хилтона с тем, что он занял первое место на выборах губернатора Калифорнии. Если жители Калифорнии примут правильное решение, а я уверен, что они мудрые люди, они изберут Стива губернатором. Тогда жизнь в штате начнёт стремительно улучшаться — возможно, быстрее, чем когда-либо раньше.

Я хорошо знаю Стива. Он человек, который умеет добиваться результатов и настроен на победу. Он быстро наведёт порядок и улучшит Калифорнию, а федеральное правительство будет готово ему помочь”, – написал Трамп в TruthSocial.

Подсчет голосов продолжается, результаты выборов будут меняться в течение периода подсчета бюллетеней, поданных по почте, предварительных бюллетеней и других бюллетеней. Окружные избирательные органы завершат подсчёт и утвердят окончательные официальные результаты не позднее 2 июля 2026 года, а 10 июля 2026 года секретарь штата официально сертифицирует результаты выборов.

Что касается других избираемых должностей, то по состоянию на 5 июня, на пост вице-губернатора лидирует Глория Ромеро; на пост генерального прокурора – Роб Бонта; на пост секретаря штата – Ширли Вебер; на пост контролера штата – Мария Коэн; на пост казначея штата – Элени Куналакис; на пост страхового комиссара штата – Джейн Ким; на пост суперинтенданта общественного образования – Сонья Шоу.

Каждый проголосовавший калифорниец может следить за своим голосом и результатами выборов здесь.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com